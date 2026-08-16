AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
16.08.2026 02:05:00
If You'd Put $5,000 Into Rocket Lab 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Five years ago, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) was a small rocket company that plenty of investors had never heard of. Since then, it has gone on an absolute tear.Could anyone have seen a run like this coming back then? Its believers sure did.Five years ago, Rocket Lab shares traded just above $10.60. Today it trades around $80. A $5,000 investment in 2021 would now be worth around $37,810 today -- a more than 650% gain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.