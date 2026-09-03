NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.09.2026 19:09:00
If You're Holding Nvidia Stock Into September, History Has a Clear Warning
Every year, as Labor Day fades and portfolio managers return from vacation, the same conversation starts: Stocks tend to wobble in the ninth month, so maybe it's time to play a little defense. If you own shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA), this discussion may hit a bit harder.Nvidia has been the market's artificial intelligence (AI) engine for four years now. Since OpenAI launched ChatGPT to the public on Nov. 30, 2022, shares of Nvidia have climbed by 1,200%, and the company has become the most valuable business in the world by market cap.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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