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16.11.2026 09:18:02

If You're Married, This Is 1 Social Security Filing Strategy You Can't Afford to Overlook

Claiming Social Security is not an easy decision. While your earnings history helps determine what monthly benefit you get, your filing age also plays a role in how much money you're paid. That's why it's a decision you really need to get right.

If you're single, claiming Social Security can be easier in some ways. That's because you only need to consider your own income needs, health, and longevity.

Image source: Getty Images.

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