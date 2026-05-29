Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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29.05.2026 17:25:00
If You're Only Going to Buy 1 Tech Stock Before the Next Earnings Season, Make It This One
Rarely over the course of its existence has Microsoft (NASDAQ: MSFT) not been a good stock to buy and hold. It's now one of the largest and most successful companies of all time.But as the market heads toward its next earnings season, this is a particularly good time to buy Microsoft stock. Here are three reasons why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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