Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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27.10.2026 21:36:02
If You're Worried Inflation Will Wreck Your Retirement, Here Are 3 Must-Dos
Inflation can be a serious threat to your retirement plans. And while inflation doesn't always hit people smack in the face like it does today, it can still be a problem.
Even when prices rise by relatively modest amounts, the cumulative effect over 20 or 30 years can significantly reduce the purchasing power of your savings. Expenses that seem manageable at the start of retirement, from groceries to utilities to healthcare, could consume a much larger share of your retirement income in the future.
Image source: Getty Images.
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