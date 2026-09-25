Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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25.09.2026 12:00:00
If You've Saved This Much for Retirement by Age 35, You're Ahead of the Game
By the time you're 35, you're no longer a newcomer to the workforce. Yet, low average salaries, student debt, and saving for near-term goals keep median retirement savings relatively low for this group. The typical worker under age 35 only has $18,880 set aside for the future, according to The Motley Fool's research on average retirement savings.
If you've saved more than this, you're doing better than a lot of people your age. But there's a difference between being ahead of the pack and being on track for retirement.
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