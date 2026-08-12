Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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12.08.2026 11:26:00
If You've Saved This Much for Retirement by Age 60, You're Ahead of the Game
How do your retirement savings compare to everyone else's? Your age obviously has a lot to do with it. Older investors have had more time to tuck some money away, and to grow what they're saving. Even within peer groups, though, there's a wide range of numbers.Yet, they all contribute to an overall average amount, and produce a median -- or midpoint -- figure.Where does the average 60-year-old stand these days in terms of retirement savings?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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