HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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07.09.2026 16:10:00
IFA: Ausprobiert: Ugreen HomeAgent kreuzt NAS mit Smart-Home-Hub und lokaler KI
Ugreen bringt einen Hybrid aus Netzwerkspeicher, Matter-Controller und Smart Speaker – für bis zu 20.000 Dollar. Ist das Gerät irre mächtig oder nur irre?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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