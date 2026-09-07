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WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001

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07.09.2026 16:10:00

IFA: Ausprobiert: Ugreen HomeAgent kreuzt NAS mit Smart-Home-Hub und lokaler KI

Ugreen bringt einen Hybrid aus Netzwerkspeicher, Matter-Controller und Smart Speaker – für bis zu 20.000 Dollar. Ist das Gerät irre mächtig oder nur irre?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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ATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
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