RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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11.09.2026 08:00:00
IFA: Bunte Gehäuse und RTX Spark: Notebook-News von der IFA 2026
In den kommenden Monaten erscheinen Mittelklasse-Notebooks, bei denen man aus mehreren Gehäusefarben wählen kann. Zudem startet Nvidias ARM-Prozessor RTX Spark.
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Nachrichten zu RTX A-S
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12.08.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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01.06.26
|Nvidia: RTX-Spark-Chip soll Markt für Windows-Laptops aufmischen (Spiegel Online)
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12.05.26
|Ausblick: RTX A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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28.04.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu RTX A-S
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