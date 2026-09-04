Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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04.09.2026 16:26:00
IFA: Dell 14S: Dell startet günstigeren Bruder des XPS 13
Das XPS 13 bekommt mit dem Dell 14S ein buntes Geschwisterchen, das sich trotz eines größeren Bildschirms preislich darunter einsortiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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