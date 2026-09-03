Acer Aktie
WKN: 552863 / ISIN: US0044342055
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03.09.2026 17:59:00
IFA: DotBook 14: Einsteigernotebook der wiederbelebten Acer-Marke Packard Bell
Acer holt zur IFA die Marke Packard Bell aus der Versenkung. Zu den ersten Produkten gehört ein knalloranges Einsteigernotebook.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Bell AG
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01.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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25.08.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
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18.08.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
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17.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
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17.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.08.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.08.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Acer Inc.
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.