Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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25.08.2026 15:10:00
IFA: Garmin Fenix 9: Neue Top-Uhren mit Amoled und InReach-Technik
Garmin hat seine Fenix-Reihe aktualisiert. Die neuen 9er-Modelle bieten AMOLED-Displays, mehr Speicher und optional InReach-Satellitenkommunikation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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