True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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20.08.2026 15:35:00
IFA: Nachhaltige In-Ears: Sennheiser Momentum True Wireless 5 mit Wechselakku
Sennheiser stellt die Momentum True Wireless 5 vor. Die neuen In-Ear-Ohrhörer bieten erstmals vom Nutzer austauschbare Akkus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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