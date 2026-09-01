Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
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01.09.2026 16:40:00
IFA: Sonos rüstet Beam Ultra mit Atmos auf und koppelt Ace Ultra mit Musik-Speakern
Die Soundbar Sonos Beam Ultra erhält echte statt nur virtuelle Höhenkanäle, der Kopfhörer Ace Ultra spielt auch mit Musik- statt bloß TV-Lautsprechern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Sonos Inc
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28.07.26
|Ausblick: Sonos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Sonos legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Sonos Inc
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