Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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02.09.2026 18:46:00
IFA: Tados zweites smartes Wandthermostat der X-Serie ist dünner und lädt per USB-C
Das überarbeitete „Smarte Thermostat X“ von Tado schmiegt sich besser an die Wand, bietet geschmeidigere Touch-Bedienung und eine programmierbare Taste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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