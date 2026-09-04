Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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04.09.2026 07:57:00
IFA: Xiaomi startet Elektroauto-Verkauf in Deutschland ab 2027
Mit Rundenrekorden am Nürburgring und starken Verkaufszahlen in China bereitet Xiaomi den Markteintritt seiner Elektroautos in Europa vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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