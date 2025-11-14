iFABRIC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

iFABRIC hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,75 Prozent auf 9,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

