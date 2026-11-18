iFABRIC präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

iFABRIC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at