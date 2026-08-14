iFABRIC präsentierte Quartalsergebnisse

iFABRIC hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 9,6 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at