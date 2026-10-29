iFAST: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

iFAST hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 SGD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 SGD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,2 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 136,4 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at