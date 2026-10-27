iFAST Corporation Aktie
WKN DE: A12GFK / ISIN: SG1AF5000000
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27.10.2026 09:33:00
iFast eyes growth opportunity in under-served mass-market banking segment
It expects to pay out a total dividend of S$0.12 per share for FY2026, a 43% increase over 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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