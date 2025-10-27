iFAST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

iFAST hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,09 SGD. Im letzten Jahr hatte iFAST einen Gewinn von 0,060 SGD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 136,4 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 99,8 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at