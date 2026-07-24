iFAST Corporation Aktie
WKN DE: A12GFK / ISIN: SG1AF5000000
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24.07.2026 14:53:41
iFast posts 35% rise in Q2 net profit to S$29.8 million
Its directors are proposing a dividend of S$0.03 per share, up from S$0.02 per share in the year-ago periodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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