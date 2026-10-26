iFAST Corporation Aktie
WKN DE: A12GFK / ISIN: SG1AF5000000
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26.10.2026 13:37:56
iFast Q3 profit rises 24.5% to S$32 million on overall revenue growth
Revenue expands 23% to S$167 million, with earnings per share of S$0.1056Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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