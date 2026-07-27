iFAST: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

iFAST hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 SGD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 SGD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat iFAST in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162,7 Millionen SGD im Vergleich zu 120,9 Millionen SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at