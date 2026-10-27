iFAST Corporation Aktie
WKN DE: A12GFK / ISIN: SG1AF5000000
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27.10.2026 03:05:05
iFast shares end slightly lower after posting rise in Q3 profit
The counter’s decline comes after a jump of 5.7% in early trade to hit a near-month highWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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