Ifb Agro Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ifb Agro Industries lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 21,72 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ifb Agro Industries 18,34 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Ifb Agro Industries mit einem Umsatz von insgesamt 3,98 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 35,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at