Ifb Agro Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ifb Agro Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7,79 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ifb Agro Industries 12,05 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,42 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at