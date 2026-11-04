Ifb Agro Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ifb Agro Industries stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,21 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ifb Agro Industries 24,23 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 4,75 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at