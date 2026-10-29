IFB Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

IFB Industries präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,47 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,53 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent auf 15,76 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 12,23 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 15,34 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at