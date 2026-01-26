IFB Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IFB Industries hat am 24.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,91 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,67 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat IFB Industries im vergangenen Quartal 14,13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IFB Industries 12,70 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at