|
26.01.2026 06:31:29
IFB Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
IFB Industries hat am 24.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,91 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,67 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat IFB Industries im vergangenen Quartal 14,13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IFB Industries 12,70 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!