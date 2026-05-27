IFB Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IFB Industries lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 10,53 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IFB Industries 4,66 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 14,98 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 35,43 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 29,35 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 50,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at