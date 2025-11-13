IFCI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IFCI stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,27 Prozent auf 7,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte IFCI 7,86 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at