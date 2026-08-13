IFCI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IFCI präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IFCI 3,58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,45 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at