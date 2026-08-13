|
13.08.2026 06:31:29
IFCI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
IFCI präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat IFCI 3,58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,45 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!