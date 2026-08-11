IFGL Exports: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IFGL Exports lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat IFGL Exports 5,12 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at