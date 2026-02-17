IFGL Exports präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IFGL Exports hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,43 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,69 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,79 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at