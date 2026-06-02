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02.06.2026 06:31:29
IFGL Exports stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
IFGL Exports hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,98 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,17 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,83 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,49 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,81 INR gegenüber 5,96 INR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,94 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 16,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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