11.11.2025 06:31:28
IFGL Exports stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
IFGL Exports präsentierte in der am 08.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte IFGL Exports 3,35 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IFGL Exports im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,89 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
