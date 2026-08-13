IFIS JAPAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IFIS JAPAN hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,83 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at