IFIS JAPAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IFIS JAPAN hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,64 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at