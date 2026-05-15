IFIS JAPAN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IFIS JAPAN veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 16,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at