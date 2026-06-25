HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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25.06.2026 09:31:22
IFM Investors baut die Schweiz zum Infrastruktur-Hub aus
Der australische Investor hat seine verwalteten Vermögen in der Schweiz seit der Eröffnung des Zürcher Büros deutlich gesteigert. Zudem ist dem Unternehmen auch der erste Schweizer Infrastruktur-Deal gelungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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