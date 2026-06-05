KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.06.2026 13:38:00
Ifo: Über die Hälfte der deutschen Unternehmen nutzt KI
KIkann menschliche Arbeitnehmer bei Routineaufgaben ersetzen. Deutschlands Firmen nutzen die Technologie in immer größerem Umfang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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