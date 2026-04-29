CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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29.04.2026 08:58:00
Ifo-Beschäftigungsbarometer: Firmen planen größten Jobabbau seit Corona
Die unsichere Weltlage beeinflusst die Personalplanung deutscher Unternehmen. Forscher des Ifo-Instituts warnen: »Kaum eine Branche bleibt vom Arbeitsplatzabbau verschont«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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