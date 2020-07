ifo: Beschäftigungslage verbessert sich - weniger Entlassungen

Der Arbeitsmarkt sei damit aber noch nicht über den Berg, speziell in der Industrie. Entlassungen seien vielerorts noch vorgesehen, insbesondere in der Industrie. Der Pessimismus habe aber in den vergangenen zwei Monaten merklich nachgelassen, so die Wirtschaftsforscher. Das ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Juli auf 93,2 Punkte gestiegen, von 92,3 Punkten im Juni.

Zwar habe der Indikator in der Industrie erneut zugelegt. Jedoch stünden die Zeichen in vielen Firmen weiter auf Stellenabbau . Im Handel entspanne sich die Lage langsam. Die Zahl der Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen wollten, sei zwar noch in der Überzahl, aber weniger deutlich als im Vormonat. Im Dienstleistungssektor sollen sich Entlassungen und Einstellungen in etwa die Waage halten. Nur im Bauhauptgewerbe hätte das Beschäftigungsbarometer nachgegeben, so das ifo.

MÜNCHEN (Dow Jones)