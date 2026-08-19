19.08.2026 08:17:40

Ifo: Deutsche Industrie bangt um Wettbewerbsfähigkeit

DOW JONES--Ein Viertel der Industrieunternehmen in Deutschland sieht die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf Märkten außerhalb der Europäischen Union geschwächt. Dies gaben 25,4 Prozent der Befragten in einer Erhebung des Ifo-Instituts vom Juli an. Auf den europäischen Märkten berichten 17,0 Prozent der Unternehmen von einer Verschlechterung ihrer Position. Eine Verbesserung außerhalb Europas sehen 5,2 Prozent der Betriebe, innerhalb der EU sind es 6,3 Prozent.

Besonders hoch ist der Anteil der Betriebe mit einer verschlechterten Position außerhalb der EU in der Automobilindustrie mit 43,0 Prozent. Es folgen die Metallerzeugung und -bearbeitung (29,1 Prozent), die Chemische Industrie (26,0 Prozent), der Maschinenbau (25,5 Prozent), die Hersteller von Metallerzeugnissen (25,3 Prozent) sowie die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen (24,5 Prozent).

Innerhalb der EU berichten insbesondere die Automobilindustrie (24,8 Prozent) und die Chemische Industrie (22,1 Prozent) von einer schlechteren Wettbewerbsposition. Die Getränkeindustrie konnte ihre Position als einzige Branche sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU verbessern.

Ifo-Umfragenleiter Klaus Wohlrabe erklärte dazu, die deutsche Industrie könne auf den internationalen Märkten weiterhin keinen Boden gutmachen. Gerade außerhalb Europas bleibe der Wettbewerbsdruck hoch. Die Wettbewerbsprobleme seien struktureller Natur, kurzfristige konjunkturelle Verbesserungen allein würden daran wenig ändern.

Kontakt zum Autor: djnews@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)

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