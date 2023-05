Ifo: Einzelhandel in Stadtzentren verzeichnet Umsatzrückgänge

BERLIN (Dow Jones)--Die Einzelhandelsumsätze in den Zentren deutscher Großstädte liegen einer Studie des Ifo-Instituts zufolge 5 Prozent unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Profiteure sind hingegen die Vorstädte und das Umland, so das Ergebnis der Studie, die die Entwicklung in den Regionen Berlin, Dresden, Hamburg, München und Stuttgart betrachtet. Gleichzeitig haben die Geschäfte des Einzelhandels im vergangenen Jahr Marktanteile gegenüber dem Online-Shopping zurückgewinnen können. Im Sommer 2022 lag der Anteil der Online-Umsätze an privaten Konsumausgaben laut Ifo bei 21,2 Prozent. Das war ein Rückgang von mehr als 2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Der Trend zum Online-Shopping ist Ifo zufolge nach der Pandemie gestoppt worden.

"Die privaten Ausgaben im Zentrum lagen im März 2023 noch immer 5 Prozent unter dem Jahr 2019. Gleichzeitig verzeichnen die Wohngebiete und die Vororte starke Umsatzgewinne", sagte Oliver Falck vom Ifo-Institut. Insbesondere da, wo viel aus dem Homeoffice gearbeitet werden konnte, hätten die privaten Konsumausgaben bis zu 30 Prozent zugenommen.

Ko-Autorin Carla Krolage vom Ifo-Institut betonte, dass knapp 25 Prozent aller Beschäftigten seit der Pandemie zumindest einen Tag in der Woche im Homeoffice seien. "Diese Beschäftigten kaufen auch verstärkt wohnortnah ein. Wir gehen davon aus, dass diese Veränderung im Einkaufsverhalten bleiben wird", sagte Krolage.

Die Pandemie habe die Arbeitswelt und das Einkaufsverhalten nachhaltig verändert. Die Kombination aus dauerhaft mehr Homeoffice, mehr Online-Shopping und den kleinräumigen Konsumveränderungen stellten Innenstädte daher umso mehr vor die Herausforderung, ihre Konzepte an die neue Normalität anzupassen und ihre Attraktivität zu steigern.

Ifo ermittelte die Ergebnisse auf der Basis von anonymisierten und aggregierten Daten zu Einzelhandelsumsätzen, die Mastercard zur Verfügung gestellt hat, sowie durch kleinräumige Daten zum Homeoffice-Potential, die infas 360 im Auftrag des Ifo-Instituts erhoben hat.

