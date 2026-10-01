Ifo: Elektroindustrie wird zur 'Konjunkturlokomotive'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Elektroindustrie ist prächtig. Das Geschäftsklima für die Branche ist im September erneut gestiegen - um 8,3 Punkte auf 24,8, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilt. Das ist der beste Wert seit Jahren. Insbesondere die aktuelle Geschäftslage wird besser eingeschätzt. Der Wert sprang um 14 Punkte auf 29. Auch die Geschäftserwartungen verbesserten sich, allerdings nicht ganz so stark.

"Die Elektroindustrie entwickelt sich zunehmend zur Konjunkturlokomotive innerhalb der deutschen Industrie", sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Während viele Industriebranchen noch mit einer schwachen Nachfrage kämpfen, laufen hier die Geschäfte bereits deutlich besser."

Die Nachfrage entwickelte sich im September laut Ifo "außerordentlich positiv". Die Unternehmen verbuchten deutlich mehr Neuaufträge und zeigten sich erstmals seit längerer Zeit wieder zufrieden mit ihrem Auftragsbestand. Viele Unternehmen wollen ihre Fertigung daher in den kommenden Monaten ausweiten und auch vom Auslandsgeschäft werden Impulse erwartet.

Die gute Auftragslage bringe allerdings auch Herausforderungen mit sich, heißt es vom Ifo. Rund 40 Prozent der Unternehmen berichteten von fehlenden Vorprodukten und mehr Unternehmen wollen ihre Verkaufspreise anheben. "Die Nachfrage ist derzeit nicht das Problem", sagt Wohlrabe. "Zum Engpass könnte dagegen die Versorgung mit Vorprodukten werden."/ruc/DP/stk