Ifo: Energiekrise lässt Kurzarbeit in der Industrie leicht steigen

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Kurzarbeiter ist aufgrund der Energiekrise erstmals seit Januar wieder gestiegen. Allerdings bleibt sie deutlich hinter der Entwicklung in den vorherigen Corona-Wintern zurück, wie Schätzungen des Ifo-Instituts zeigen. Von August auf November stieg danach die Zahl der Menschen in Kurzarbeit in Deutschland von 76.000 auf 187.000. Besonders in der Industrie gab es einen Anstieg. Hier verdreifachte sich die Zahl nahezu von 59.000 auf 151.000 Beschäftigte. Basis der Schätzungen sind Ifo-Umfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

"Insbesondere die energieintensiven Industrien und die Automobilindustrie greifen wieder vermehrt zur Kurzarbeit. Dies steht im Einklang mit der zuletzt schwächelnden Produktion in diesen Branchen", sagte Ifo-Forscher Sebastian Link.

In der Autoindustrie nahm die Kurzarbeit von 14.100 auf 33.400 Menschen zu, in der Chemiebranche von 7.400 auf 21.200. "Im Vergleich zu den letzten Corona-Wintern ist das Niveau der Kurzarbeit allerdings immer noch sehr gering", fügte Link hinzu. Im November 2021 hatte die Gesamtzahl bei 750.000 Kurzarbeitern gelegen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2022 03:01 ET (08:01 GMT)