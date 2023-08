ifo: Experten sehen schlechtere wirtschaftspolitische Lage in Europa

BERLIN (Dow Jones)--Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Europa sehen nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung eine leicht verschlechterte wirtschaftspolitische Lage in ihrem Land gegenüber dem Vorquartal. Dies zeige der Economic Experts Survey (EES), eine globale vierteljährliche Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. Sie bewerteten demnach die Wirtschaftspolitik im Land im Vergleich zum Vorquartal mit minus 6 Punkten auf einer Skala von minus 100 bis plus 100, teilte das Institut mit. "Besonders in Südeuropa schätzen die Experten die wirtschaftspolitische Lage mit minus 12 Punkten als schlechter ein", sagte Ifo-Forscher Niklas?Potrafke.

In Italien, Spanien und Portugal führten erhebliche Bedenken bei der Umsetzung des EU-Rettungsfonds zu negativen Urteilen. "Einige Experten sehen die Gelder in die falschen Projekte investiert", sagte Potrafke. Es sei die vierte Umfragewelle, in der die Expertinnen und Experten eine schlechtere wirtschaftspolitische Lage als im Vorquartal in Südeuropa sähen. Nur in Griechenland werde die Lage im Vergleich zum Vorquartal besser eingeschätzt. "In Griechenland hat sich die Wiederwahl von Ministerpräsident Mitsotakis sehr positiv auf die Experteneinschätzungen ausgewirkt", erklärte Potrafke.

Ähnlich schlecht wie in Südeuropa bleibt laut der Umfrage die Einschätzung in Osteuropa mit minus 11 Punkten. Die Befragten in Westeuropa bewerteten die Wirtschaftspolitik mit minus 4 Punkten, in Nordeuropa mit plus 2 Punkten im Vergleich zum Vorquartal. Besonders positiv gestimmt sind hingegen laut der Erhebung, an der im Juni und Juli 1.405 Personen aus 133 Ländern teilnahmen, Experten in Südostasien mit plus 24 und Westafrika mit plus 25 Zählern. Weltweit am schlechtesten werde die wirtschaftspolitische Lage in Zentralasien mit minus 27 im Vergleich zum Vorquartal bewertet.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2023 03:22 ET (07:22 GMT)